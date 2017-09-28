Фуркад не беспокоится по поводу безопасности в Пхенчхане

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что сейчас его волнует только подготовка к сезону. Спортсмен отметил, что уверен, что на Олимпийских играх-2018 будет обеспечена безопасность.

– Сейчас я сконцентрирован только на подготовке к сезону, – цитирует Concept Central Фуркада. – Спортсменов должно заботить только это. Мы все верим, что в Пхенчхане будет безопасно. Я не беспокоюсь по этому поводу.

Ранее министр спорта Франции заявила, что не отпустит спортсменов на Игры, если на турнире не будет обеспечена безопасность.