21:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ФССР привлекла адвоката Клишиной к слушаниям в CAS по российским саночникам


Президент ФССР Наталия Гарт отметила, что к слушаниям по делу российских саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко привлекла спортивного юриста Артема Пацева. Гарт также добавила, что, помимо Пацева, интересы россиян защищал американский юрист Пол Грин.

- Наши позиции защищали несколько юристов из известной швейцарской компании, нашей федерацией был дополнительно привлечен американский юрист Пол Грин, который раньше (перед Олимпиадой-2016) представлял нашу легкоатлетку Дарью Клишину, - цитирует "Р-Спорт" Гарт. - И также от Олимпийского комитета России нас защищал спортивный юрист Артем Пацев.

Напомним, что МОК ранее пожизненно отстранил от Олимпийских игр российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову, лишив их наград, завоеванных на Играх-2014 в Сочи. Решение МОК было оспорено апелляцией в CAS. На Играх-2018 в Пхенчхане россияне выступят под олимпийским флагом, комиссия МОК ранее не допустила ряд ведущих атлетов до участия в Олимпиаде-2018.

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https://rsport.ria.ru/luge/20180126/1131651089.html

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