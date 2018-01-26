ФССР привлекла адвоката Клишиной к слушаниям в CAS по российским саночникам

Президент ФССР Наталия Гарт отметила, что к слушаниям по делу российских саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко привлекла спортивного юриста Артема Пацева. Гарт также добавила, что, помимо Пацева, интересы россиян защищал американский юрист Пол Грин.

- Наши позиции защищали несколько юристов из известной швейцарской компании, нашей федерацией был дополнительно привлечен американский юрист Пол Грин, который раньше (перед Олимпиадой-2016) представлял нашу легкоатлетку Дарью Клишину, - цитирует "Р-Спорт" Гарт. - И также от Олимпийского комитета России нас защищал спортивный юрист Артем Пацев.

Напомним, что МОК ранее пожизненно отстранил от Олимпийских игр российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову, лишив их наград, завоеванных на Играх-2014 в Сочи. Решение МОК было оспорено апелляцией в CAS. На Играх-2018 в Пхенчхане россияне выступят под олимпийским флагом, комиссия МОК ранее не допустила ряд ведущих атлетов до участия в Олимпиаде-2018.