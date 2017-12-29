Форвард "Йокерита" хочет выступить за сборную США на Олимпиаде

Нападающий "Йокерита" Стив Мозес рассказал о том, что хочет попасть в состав сборной США для участия в Олимпиаде в Пхенчхане. В понедельник форвард заключил с клубом из Хельсинки контракт до 2020 года.

- Последние несколько дней были просто сумасшедшими для меня, очень много всего происходит, так что об Олимпиаде подумаю, когда придет время, - цитирует "Р-Спорт" Мозеса. - Но, конечно, хотел бы попасть в состав сборной США, было бы круто сыграть в Пхенчхане.

На протяжении двух прошлых сезонов Мозес играл за СКА. В КХЛ форвард провел 106 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 83 очка - забросил 49 шайб и сделал 34 передачи.