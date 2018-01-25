13:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Форма сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018. Видео

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Представлена форма сборной России по хоккею, в которой команда будет выступать на Олимпийских играх-2018. Ранее был назван состав команды из 25 игроков, которые отправятся в Пхенчхан.

Основной комплект формы хоккеистов выполнен в красном цвете, второй комплект - белый с красными рукавами. На груди нанесена надпись "Олимпийский атлет из России".

В группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2018

 pic.twitter.com/Ca0grLLkwU

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vabl

Красная роба смахивает на лагерную. А от белой ощущение какого-то иностранного легиона. Постарались, чтоб русским духом и не пахло.

16:27

Бустег

детройт

13:48