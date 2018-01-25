Форма сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018. Видео

Представлена форма сборной России по хоккею, в которой команда будет выступать на Олимпийских играх-2018. Ранее был назван состав команды из 25 игроков, которые отправятся в Пхенчхан.

Основной комплект формы хоккеистов выполнен в красном цвете, второй комплект - белый с красными рукавами. На груди нанесена надпись "Олимпийский атлет из России".

В группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2018