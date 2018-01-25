Форма сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018. Видео

Представлена форма сборной России по хоккею, в которой команда будет выступать на Олимпийских играх-2018. Ранее был назван состав команды из 25 игроков, которые отправятся в Пхенчхан.
Основной комплект формы хоккеистов выполнен в красном цвете, второй комплект - белый с красными рукавами. На груди нанесена надпись "Олимпийский атлет из России".
В группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).
Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2018
В этой форме наши хоккеисты будут играть на ОИ-2018 pic.twitter.com/LDC7G3GVwH– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 января 2018 г.
– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 января 2018 г.
vabl
Красная роба смахивает на лагерную. А от белой ощущение какого-то иностранного легиона. Постарались, чтоб русским духом и не пахло.
16:27
Бустег
детройт
13:48