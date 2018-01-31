Фонд поддержки олимпийцев организует "Дом спорта" в Канныне на время Олимпиады-2018

Фонд поддержки олимпийцев России организует "Дом спорта" в городе Каннын во время зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

Как отмечается в релизе, в "Доме спорта" болельщики со всего мира смогут посмотреть трансляции соревнований, встретиться с российскими атлетами – участниками Олимпиады и с ветеранами-олимпийцами, также будут организованы различные интерактивные выставки.

– Дома спорта – это такая территория дружбы, где мы будем рады всем спортсменам из самых разных стран, где будет рассказана история каждого зимнего вида спорта, – заявил исполнительный директор фонда Александр Катушев. – Каждый болельщик, неважно, за команду какой страны он болеет, получит возможность в теплой атмосфере встретиться с легендарными спортсменами, увидеть выставки и окунуться в живую и яркую атмосферу спорта. Хотелось бы отдельно поблагодарить наших корейских партнеров, которые помогают реализовать эту инициативу. И показывают пример того, как должны относиться друг к другу члены большой олимпийской семьи.

ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" во время Олимпиады-2018 //

"МОК запрещает альтернативные церемонии награждения".

Почему в Пхенчхане не будет "Русского дома" //

Почему "Русский дом" не нужен на Олимпиаде в Пхенчхане? Объясняет Светлана Журова