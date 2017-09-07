ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого спортсмена к Олимпиаде-2018

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщил, что к Олимпийским играм 2018 года будет разработана индивидуальная программа для каждого спортсмена сборной России. По его словам, нужно вывести спортсмена на пик формы при помощи систем реабилитации и восстановления, а также биологически активных добавок.

- Мы уже это делаем, потому что другой системы подготовки не существует, - цитирует ТАСС Уйбу. - Нельзя тренировать всю сборную по одной методике, так же нельзя подготовить для сборной одну и ту же таблетку, это абсурд. Под каждого спортсмена, исходя из его образа жизни и анамнеза, мы делаем персонифицированную программу.

Персонификацию в спорте мы используем, начиная с Олимпиады в Лондоне. Персональные программы - это и есть персонификация в спорте, то есть под каждого спортсмена мы расписываем специальную программу.

В чем ее идея, основная задача? Не загнать спортсмена в режим перетренированности, сделать так, чтобы он не перегорел, а вышел на пик физиологической и психологической активности под финал. Как это сделать? Системы реабилитации и восстановления, биологически активные добавки.