FIS сняла временное отстранение Легкова, Крюкова и еще шести российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение от соревнований Александра Легкова, Никиты Крюкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Натальи Матвеевой, сообщает пресс-служба организации. Это решение основано на сегодняшнем вердикте CAS, который оправдал 28 российских спортсменов, ранее обвиненных в нарушении антидопинговых правил.

Вместе с тем, FIS подчеркнула, что это решение не означает того, что оправданные лыжники получат приглашения на Олимпиаду-2018. Этот вопрос остается в компетенции МОК.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

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