Фигуристка Юна Ким зажгла огонь Олимпиады-2018

Огонь Игр-2018 зажжен на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Фото AFP

Олимпийская чемпионка-2010 по фигурному катанию Юна Ким зажгла огонь Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Эстафету ей передали две хоккеистки объединенной команды КНДР и Кореи.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

2010 Olympic figure skating champion Kim Yuna lights cauldron for PyeongChang Games pic.twitter.com/mte0uwX4ow – Xinhua Sports (@XHSports) 9 февраля 2018 г.

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