Фигуристка Юна Ким зажгла огонь Олимпиады-2018

Олимпийская чемпионка-2010 по фигурному катанию Юна Ким зажгла огонь Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Эстафету ей передали две хоккеистки объединенной команды КНДР и Кореи.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
2010 Olympic figure skating champion Kim Yuna lights cauldron for PyeongChang Games pic.twitter.com/mte0uwX4ow– Xinhua Sports (@XHSports) 9 февраля 2018 г.
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Don
ЧМОка, лучшая фигуристка в этом веке это Медведева, особенно когда через несколько дней станет ОЧ) Твоя узкоглазая любимка умудрилась даже Сотниковой проиграть, бугага)))
17:08
Бней Иегуда
Ким очень фирмовая девочка.) Возможно лучшая фигуристка в этом веке.)
16:21