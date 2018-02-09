16:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Фигуристка Юна Ким зажгла огонь Олимпиады-2018

Огонь Игр-2018 зажжен на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Фото AFP Кии ЮНА зажигает огонь Игр-2018 на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Фото REUTERS
Огонь Игр-2018 зажжен на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Фото AFP
2

Олимпийская чемпионка-2010 по фигурному катанию Юна Ким зажгла огонь Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Эстафету ей передали две хоккеистки объединенной команды КНДР и Кореи.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Открытие Олимпиады-2018. Live!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Don

ЧМОка, лучшая фигуристка в этом веке это Медведева, особенно когда через несколько дней станет ОЧ) Твоя узкоглазая любимка умудрилась даже Сотниковой проиграть, бугага)))

17:08

Бней Иегуда

Ким очень фирмовая девочка.) Возможно лучшая фигуристка в этом веке.)

16:21