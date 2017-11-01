Фигуристка Ю Ен стала первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Корее

Эстафета олимпийского огня стартовала в среду в Корее. Первым факелоносцем стала фигуристка Ю Ен, которая в 2016 году в возрасте 11 лет выиграла взрослый чемпионат Кореи. Однако она не может выступать на Олимпиаде-2018 из-за возрастного барьера, так как ей не исполнилось 15 лет.

Корейский Национальный олимпийский комитет (НОК) выбрал 7500 бегунов, которым предстоит преодолеть 2018 километров по Корее. Эстафета пройдет под лозунгом "Пусть все сияют", который, по замыслу организаторов, говорит о свете олимпийского пламени, который сближает всех людей мира.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане, Паралимпиада – с 9 по 18 марта.