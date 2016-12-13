19:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ФХР придется заплатить 700 тысяч долларов за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что организации придется заплатить 700 тысяч долларов за страховки игроков НХЛ, если лига отпустит их на Олимпиаду-2018. Вопрос участия хоккеистов в олимпийском турнире будет окончательно решен в январе. Ранее представители клубов отказались оплачивать транспортные расходы и страховку хоккеистов.

- Вопрос стоит уже не столько по деньгам, ИИХФ их найдет, какие-то программы урежет, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Рене Фазель очень много работает над этим, сейчас ждем, что скажет НХЛ. Они должны дать ответ до конца января. От ФХР потребуется на страховку наших игроков 700 тысяч долларов, а у канадцев будет больше - примерно 1,5 миллиона. Работа идет, Рене Фазель много работает.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161213/1113689791.html

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