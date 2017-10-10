ФХР подала расширенную заявку на Олимпиаду, данные готовились по более чем 100 игрокам

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что в начале октября организация отправила расширенную заявку национальной сборной на Олимпийские игры-2018, к подаче готовилась информация более чем по 100 игрокам.

Ранее сообщалось, что расширенную заявку сборной на Олимпиаду необходимо отправить 1 октября, а ИИХФ рекомендует включать туда игроков из НХЛ. Позднее лига объявила, что не будет прерывать регулярный чемпионат на время Игр-2018.

– Да, мы отправили заявку по игрокам. Там очень много человек: включили туда всех, на кого рассчитывает тренерский штаб, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Это большая расширенная заявка, к подаче готовилась информация более чем по 100 игрокам. Можете быть уверены, это достаточно широкий список кандидатов.