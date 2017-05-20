ФХР организует усиленную проверку игроков на допинг в олимпийском сезоне

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов отметил, что федерация планирует организовать усиленную проверку на допинг игроков в олимпийском сезоне. Мужской олимпийский турнир в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

– Мы пытаемся организовать усиленную проверку на допинг игроков, за что нам придется платить. Хотим добиться того, чтобы у каждого игрока, который может войти в олимпийскую команду, был один-два допинг-теста в олимпийском сезоне, – цитирует ТАСС Курбатова. – ФХР хочет запустить этот процесс с сентября, чтобы проверить всех потенциальных кандидатов в команду.