Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает программы подготовки спортсменов к Олимпиаде-2018

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к разработке индивидуальных программ подготовки спортсменов сборной к Играм-2018. По его словам, результаты выступления на Олимпиаде в Рио говорят о том, что данные программы приносят хороший результат.

- Работа нашей спортивной медицины при подготовке к Рио себя полностью оправдала - об этом говорят результаты наших спортсменов и то, в какой форме они находились, - приводит ТАСС слова Жукова. - Очень эффективно работал наш медцентр в Рио, который позволял восстанавливать спортсменов буквально за несколько часов между стартами.

По итогам выступления нашей команды в Бразилии мы пришли к выводу, что такие индивидуальные программы подготовки, которые были по видам спорта и по конкретным спортсменам, дают хороший результат. Такая программа реализуется к Играм-2018. К Токио, думаю, надо такую же составить.

Сборная России на Олимпиаде в Рио финишировала на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.