12:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Федерация лыжных гонок России: по предварительным данным, Гафарова, Волженцева и Япарова нет в списке приглашенных на Олимпиаду-2018

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин подтвердил информацию "СЭ", что лыжники Антон Гафаров, Станислав Волженцев и Дмитрий Япаров не получили приглашения от МОК выступить на Олимпиаде в Корее. Все три спортсмена, напомним, выступали на Играх в Сочи-2014.

– По предварительным данным Гафарова, Волженцева и Япарова нет в списке приглашенных МОК, – сказал Крянин. – Сейчас нами написано письмо в МОК, чтобы организация нам разъяснила ситуацию.

Елена Валерьевна Вяльбе улетела в Женеву, 26 января там рассмотрения в CAS дел наших лыжников. Она останется там. Когда 28 января МОК вывесит окончательный список приглашенных в Пхенчхан - в случае чего мы готовы оперативно обращаться в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить это решение. Сделаем все, что требуется от федерации, чтобы наши ребята попали на Игры в Корею. (Андрей СИЗЯКИН)

Лыжники Япаров, Гафаров и Волженцев не получили приглашений МОК

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Max2015

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rusfed 2.0

У Черноусова появляется шанс?

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