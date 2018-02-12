Евгения Медведева: "Мы сами создаем магию Олимпиады. Она есть"

Россиянка Евгения Медведева поделилась эмоциями от посещения своей первой Олимпиады. Накануне фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 81,06 балла.

– Для многих это первая Олимпиада. Конечно, эмоции непередаваемые, мы получаем новый опыт, – сказала Медведева. – Все ехали, чтобы прочувствовать магию Олимпиады. И она есть! Мы сами создаем эту магию. Я рада быть частью команды.

Здорово, что всей командой находимся на Олимпийских играх. Для меня это вторые командные соревнования в карьере. Очень здорово, что мы все сплотились. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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