Евгений Кузнецов: "Я никогда не играл на Играх, мне хочется поучаствовать в них"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов подчеркнул в интервью "СЭ", что считает ошибочным решение НХЛ запретить игрокам выступить на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Он предположил, что лига не будет делать исключений для отдельных игроков.

– Насколько я понимаю, в первые часы после объявления о том, что НХЛ не отпускает игроков на Игры, вы консультировались, что можно говорить, а что нет?

– Никаких консультаций не было. Любой мог сказать все, что думает по этому поводу. Мое мнение простое – это ошибочное решение. Я никогда не играл на Играх, мне хочется поучаствовать в них. Родители бы хотели побывать на соревнованиях такого уровня, вся моя семья. Для нас Олимпиада много значит.

– Хороший знак, что уже к вечеру того дня стали говорить, что возможны варианты. Кого-то отпустят, чемпионат не прервут.

– Я знаю, что это еще будет предметом для переговоров между профсоюзом и лигой. Они вряд ли будут публичными, но стороны о чем-то договорятся. В чем я точно уверен, так это в том, что не будет того варианта, о котором вы говорите. Либо поедут все, и чемпионат остановится, либо не едет никто, и желание каждого игрока будет рассматриваться отдельно. Но чтобы кто-то поехал, а турнир шел, исключено. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова