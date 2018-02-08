"Если у вас диарея, не готовьте еду". Как в Пхенчхане борются с вирусом

Корейские власти разработали свод правил, которые распространил оргкомитет Олимпиады. Цель – борьба с вирусом, проникшем на объекты Игр. Уже подтвердено несколько десятков случаев заражения.
Список правил выглядит следующим образом:
- Мойте руки минимум 30 секунд с мылом под проточной водой;
- Еда должна быть тщательно приготовлена;
- Пейте кипяченую воду;
- Мойте овощи и фрукты чистой водой, а перед употреблением снимайте кожуру;
- Если у вас диарея, не готовьте еду;
- Мойте посуду и столовые приборы, храните продукты раздельно.