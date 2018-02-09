Энберт и Забияко заменили Тарасову и Морозову в произвольной программе

Пресс-служба Олимпийского комитета России подтвердила, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в произвольной программе командного турнира не выступит. Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт.
"В произвольной программе спортивных пар в рамках командного турнира фигуристов нашу команду представят бронзовые призеры чемпионата Европы-2018 Наталья Забияко и Александр Энберт. Соревнования пройдут 11 февраля, а 14-го в этой дисциплине стартует личный турнир", - говорится в сообщении Олимпийского комитета России в Твиттере.
#фигурноекатание В произвольной программе спортивных пар в рамках командного турнира фигуристов нашу команду представят бронзовые призёры чемпионата Европы-2018 Наталья Забияко и Александр Энберт. Соревнования пройдут 11 февраля, а 14-го в этой дисциплине стартует личный турнир pic.twitter.com/VBWiSxMaTp– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2018 г.
skabarga
Заменили Тарасову и Морозову? Замена связана с тем, что Морозов поменял пол? Ох уж эта ужасающая азия!!! Знал, не надо нашим ехать туда.
14:15
Frenja
Ну, не знаю... Может стоило сделать упор на командный турнир и взять в нем золото? Не думаю, что Тарасова и Морозов смогут взять первое место в личном турнире. Хотелось бы ошибиться.
12:47