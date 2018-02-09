12:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Энберт и Забияко заменили Тарасову и Морозову в произвольной программе

2

Пресс-служба Олимпийского комитета России подтвердила, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в произвольной программе командного турнира не выступит. Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт

"В произвольной программе спортивных пар в рамках командного турнира фигуристов нашу команду представят бронзовые призеры чемпионата Европы-2018 Наталья Забияко и Александр Энберт. Соревнования пройдут 11 февраля, а 14-го в этой дисциплине стартует личный турнир", - говорится в сообщении Олимпийского комитета России в Твиттере.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

skabarga

Заменили Тарасову и Морозову? Замена связана с тем, что Морозов поменял пол? Ох уж эта ужасающая азия!!! Знал, не надо нашим ехать туда.

14:15

Frenja

Ну, не знаю... Может стоило сделать упор на командный турнир и взять в нем золото? Не думаю, что Тарасова и Морозов смогут взять первое место в личном турнире. Хотелось бы ошибиться.

12:47