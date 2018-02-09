Энберт и Забияко заменили Тарасову и Морозову в произвольной программе

Пресс-служба Олимпийского комитета России подтвердила, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в произвольной программе командного турнира не выступит. Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт.

"В произвольной программе спортивных пар в рамках командного турнира фигуристов нашу команду представят бронзовые призеры чемпионата Европы-2018 Наталья Забияко и Александр Энберт. Соревнования пройдут 11 февраля, а 14-го в этой дисциплине стартует личный турнир", - говорится в сообщении Олимпийского комитета России в Твиттере.