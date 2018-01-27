Эмиль Иверсен: "Надеюсь и верю, что Устюгов чист и поедет на Олимпиаду"

Норвежец Эмиль Иверсен признался, что верит в честность россиянина Сергея Устюгова. Норвежский лыжник хотел бы посоревноваться с ним на Олимпийских играх-2018.

– Я знаю, что до сих пор Устюгову не было предъявлено никаких обвинений, – цитирует VG Иверсена. – Конечно, я не все знаю, но надеюсь и верю, что Устюгов чист и поедет на Олимпиаду.

– Вы доверяете русским?

– Да. Возможно, я глуп. Но я доверяю всем, кто не взят с поличным. Устюгов прекрасный парень и замечательный конкурент на лыжном склоне. Он и Йоханнес Хесфлот Клэбо – мои самые главные конкуренты в спринте. Если бы Устюгов был в Пхенчхане, и я его победил, тогда бы я стал намного круче.

Напомним, что комиссия МОК по допуску составила список из 111 спортсменов, которые не получили приглашение в Пхенчхан. В нем, помимо Устюгова, оказались шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону АнтонШипулин, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Полный список атлетов – здесь.