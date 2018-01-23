Эмиль Гарипов: "Не ждал вызова в сборную России на Игры-2018, поэтому не расстроен"

Голкипер "Ак Барса" Эмиль Гарипов заявил, что непопадание в состав сборной России на Олимпиаду-2018 не расстроил его. Напомним, что Гарипов – лидер КХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате – 27. Во вторник казанский клуб обыграл ЦСКА со счетом 6:4.

– Я не расстроен. Вообще. Не ждал этого вызова, поэтому не расстраиваюсь, – цитирует "Р-Спорт" Гарипова. – Там была игра высоко поднятой клюшкой. Сегодня я пропустил много – четыре шайбы. Спасибо ребятам, что выручили. Забили еще больше. Я не мог их потом подвести.