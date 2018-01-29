Елена Вяльбе: "У нас забрали наши квоты. Они распределяются автоматически"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что квоты российских спортсменов на которые не получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, были автоматически распределены федерациями по видам спорта между спортсменами из других стран. 29 января появилась информация о том, что сборная Белоруссии получила две дополнительных квоты для лыжников и три - для конькобежцев. Об этом было объявлено после того, как состав российской заявки на соревнования в Корее был утвержден.

- У нас сразу же забрали наши квоты, при этом важно отметить, что они распределяются не МОК, а FIS (Международная федерация лыжного спорта. - Прим. "СЭ")И они распределяются автоматически, там есть дата дедлайна, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - То есть ОКР отправил наших 20 человек, выполнивших нормативы. МОК обрезал дисквалифицированных и не получивших приглашение, а остальные квоты ушли на следующих претендентов. Точно так же и у других федераций, того же ISU (Международный союз конькобежцев. - Прим. "СЭ").

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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