Елена Вяльбе: "Решение МОК было ожидаемым, но борьба не заканчивается"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что решение комиссии МОК не приглашать 15 оправданных CAS россиян на Олимпиаду-2018 было ожидаемым. Однако она также добавила, что на этом война только начинается.
Сегодня МОК опубликовал заявление, в котором сообщается об отказе в приглашении на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS.
– Такое решение МОК по приглашению 15 оправданных CAS, к сожалению, было достаточно ожидаемым. Но, как я уже говорила раньше, война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180205/1132050387.html
spetrov
...Т.е. как и предполагалось ранее - это процесс. Сначала было решение с той стороны - решение МОК. Затем с нашей (как бы) - решение CAS. Теперь с той - новое решение МОК. Теперь слово за нами.
08:01
spetrov
Все правильно говорит Елена Валерьевна. Пожелаем нашим удачи.
07:55