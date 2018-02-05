Елена Вяльбе: "Решение МОК было ожидаемым, но борьба не заканчивается"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что решение комиссии МОК не приглашать 15 оправданных CAS россиян на Олимпиаду-2018 было ожидаемым. Однако она также добавила, что на этом война только начинается.

Сегодня МОК опубликовал заявление, в котором сообщается об отказе в приглашении на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS.

– Такое решение МОК по приглашению 15 оправданных CAS, к сожалению, было достаточно ожидаемым. Но, как я уже говорила раньше, война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.