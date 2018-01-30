Елена Вяльбе: "Обещала лыжникам, что если будут рядом с Родченковым, вырву гланды"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в резкой форме заявила, что лыжники сборной не участвовали в допинговых махинациях. Ранее на основании антидопинговых нарушений ряд россиян был отстранен от участия в Олимпиаде-2018.

Я точно знаю, что мои спортсмены ничего не принимали и не участвовали ни в каких манипуляциях. Их честь и достоинство мы будем отстаивать. Родченков и меня лично задел, заявив, что я с ним в 2004-м встречалась в Одинцово. Да я в Одинцово, кроме как у Ларисы Лазутиной дома, и не была никогда. Свое имя я тоже буду защищать.

Давайте откровенно: когда я пришла работать, то проблема допинга существовала. FIS на нас наложила санкции, мы платили штраф. Тренер, который в то время работал с мужской сборной России, был вычеркнут мной из всех списков, и я взяла его на работу только год назад. Я знаю, что это очень многим не нравилось, хоть в центре, хоть в регионах. Я спорила, доказывала, что если мы таким образом не будем учить, то никогда не выберемся из этой ямы.

Я не хочу, чтобы в лыжных гонках случилось так, как на соревнованиях по легкой атлетике недавно в Иркутске, когда спортсмены снимались, узнав о том, что будет допинг-контроль. Когда РУСАДА лишили аккредитации, я писала письма в FIS, чтобы они обеспечили визиты допинг-офицеров на чемпионат России, мы платили за это деньги, а они договаривались с ВАДА о том, чтобы к нам приезжали. И я никогда не предполагала, что через некоторое время про наших спортсменов будут говорить, что мы поили их какими-то коктейлями, сдавали мочу в банки из-под "Кока-колы" и передавали их Родченкову.

Я обещала всем спортсменам: если узнаю о том, что они находятся близко рядом с этим человеком, вырву гланды вместе с яйцами. Может и грубо, зато правда. И мне сейчас очень обидно, поскольку мы вели в этом направлении огромную работу. У меня меньше чем за четыре года более 3000 сданных проб на российском уровне и более 1500 – на международном. Я даже на детские соревнования Раисы Сметаниной в Сыктывкаре организовывала приезды контролеров, поскольку убеждена, что все нарушения нужно пресекать еще в детстве. Я знаю, что выигрывать соревнования любого уровня, в том числе и Олимпийские игры, можно абсолютно чистым.