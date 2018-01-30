Елена Вяльбе: "Обещала лыжникам, что если будут рядом с Родченковым, вырву гланды"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в резкой форме заявила, что лыжники сборной не участвовали в допинговых махинациях. Ранее на основании антидопинговых нарушений ряд россиян был отстранен от участия в Олимпиаде-2018.
Я точно знаю, что мои спортсмены ничего не принимали и не участвовали ни в каких манипуляциях. Их честь и достоинство мы будем отстаивать. Родченков и меня лично задел, заявив, что я с ним в 2004-м встречалась в Одинцово. Да я в Одинцово, кроме как у Ларисы Лазутиной дома, и не была никогда. Свое имя я тоже буду защищать.
Давайте откровенно: когда я пришла работать, то проблема допинга существовала. FIS на нас наложила санкции, мы платили штраф. Тренер, который в то время работал с мужской сборной России, был вычеркнут мной из всех списков, и я взяла его на работу только год назад. Я знаю, что это очень многим не нравилось, хоть в центре, хоть в регионах. Я спорила, доказывала, что если мы таким образом не будем учить, то никогда не выберемся из этой ямы.
Я не хочу, чтобы в лыжных гонках случилось так, как на соревнованиях по легкой атлетике недавно в Иркутске, когда спортсмены снимались, узнав о том, что будет допинг-контроль. Когда РУСАДА лишили аккредитации, я писала письма в FIS, чтобы они обеспечили визиты допинг-офицеров на чемпионат России, мы платили за это деньги, а они договаривались с ВАДА о том, чтобы к нам приезжали. И я никогда не предполагала, что через некоторое время про наших спортсменов будут говорить, что мы поили их какими-то коктейлями, сдавали мочу в банки из-под "Кока-колы" и передавали их Родченкову.
Я обещала всем спортсменам: если узнаю о том, что они находятся близко рядом с этим человеком, вырву гланды вместе с яйцами. Может и грубо, зато правда. И мне сейчас очень обидно, поскольку мы вели в этом направлении огромную работу. У меня меньше чем за четыре года более 3000 сданных проб на российском уровне и более 1500 – на международном. Я даже на детские соревнования Раисы Сметаниной в Сыктывкаре организовывала приезды контролеров, поскольку убеждена, что все нарушения нужно пресекать еще в детстве. Я знаю, что выигрывать соревнования любого уровня, в том числе и Олимпийские игры, можно абсолютно чистым.
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usuns
"Я знаю, что выигрывать соревнования любого уровня, в том числе и Олимпийские игры, можно абсолютно чистым"- даже читать такое как то неловко. тем более когда это говорит человек из "плеяды" наших великих! которые выигрывали ВСЁ! такое даже нынешним астматикам не снилось) а потом их всех повязали! как лена не попала под раздачу - удивляюсь!
21:43
ALEKS49
Да, и это один из наших спортивных руководителей. В сумме с ее внешним видом - дремучее средневековье.
20:29
krekemer
да уж маме лене можно многое и даже писать с витрины СЭ такое ,хотя я бывал за кулисами и в кулуарах работая с Чепаловым и Юльку помню когда отстранили ,тоже все делали недоуменные лица ,хотя знаю ,были случаи ,у большинства команды,раньше просто не было таких способов выявления ,как щас,а когда появились новые способы тестирования ,тогда наших и начали ловиь ,пачками ,ничего личного ,только факты
19:34