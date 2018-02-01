Елена Вяльбе: "Не сомневаюсь, что FIS снимет отстранение с оправданных лыжников"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что возглавляемая ей организация пока не получила от Международной федерации лыжного спорта (FIS) документы о снятии временного отстранения со спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Вместе с тем, она не сомневается, что международная федерация примет решение в пользу лыжников.

– Что касается FIS, пока нам информация не пришла, но я уверена, что они не будут затягивать и в ближайшее время пришлют документы по снятию отстранения, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Дисквалификации там не было, было временное отстранение, для продления которого оснований нет. Потому что отстранены они были на основании решения комиссии Освальда, а CAS полностью удовлетворил апелляции на это решение.

Не сомневаюсь, что отстранение с них будет снято. Думаю, что по восьми спортсменам у них вопросов не возникнет, а по трем остальным посмотрим, что напишут.

Напомним, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиад. В число оправданных спортсменов вошли восемь лыжников – Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.