Елена Вяльбе: "Этапом Кубка мира в Тюмени можно пожертвовать ради участия в Олимпиаде-2018"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подчеркнула, что в случае переноса Кубка мира из Тюмени не стоит делать большой трагедии. Соревнования должны пройти в марте 2017 года. По ее словам, главной задачей является участие спортсменов в Олимпиаде-2018.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в другое место, сославшись на вторую часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. Решение было принято после того, как Латвия и некоторые другие страны объявили о бойкоте турнира.

- Безусловно можно, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Я думаю, что международные федерации действуют как-то совместно, и я ни за что ручаться не могу. Если одна федерация что-то делает, то, наверное, есть какая-то совместная договоренность или они, по крайней мере, консультируются между собой. Пока я никакой информации не имею. Думаю, что раньше Нового года ничего о переносе известно не будет. Мое глубокое убеждение – сейчас надо думать о том, чтобы все наши команды поехали на Олимпийские игры. А этап Кубка мира – это второстепенный вопрос. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но для меня участие в Олимпийских играх – это самое главное.

Я бы не делала из этого трагедии. Да, безусловно, это обидно – мы не имеем национальной квоты, потому что у нас нет другого российского этапа Кубка мира. Это очень обидно и для самого региона, который успешно развивается, и сам губернатор прилагает для этого немало усилий. Уже намечены определенные планы, и я знаю, что уже продаются билеты.