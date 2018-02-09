Елена Пидгрушная: "Горжусь тем, что несла флаг Украины на церемонии открытия Игр-2018, это было моей мечтой с детства"

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная отметила, что очень гордится тем, что несла флаг своей страны на церемонии открытия Олимпиады-2018. Она также добавила, что еще две недели назад не знала, сможет ли полететь в Пхенчхан из-за болезни.

– Для меня это очень важное и знаменательное событие, которым я горжусь, – сказала Пидгрушная. – Это было моей мечтой с детства. Я смотрела все Олимпиады и немного завидовала тем, кто нес флаг своей страны. И сейчас я очень рада, что это происходит со мной. Я представляла себя в этой роли, но никогда не думала, что это станет реальностью.

Самым тяжелым моментом стала моя болезнь за две недели до поездки на Игры. В последний момент решалось, поеду я или нет. Но к счастью, мне удалось вовремя поправиться. (Олимпийская информационная система)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018