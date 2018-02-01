Елена Никитина: "Как будто еще раз выиграла эту медаль"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Елена Никитина назвала долгожданным решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх. Скелетонистка отметила, что CAS при рассмотрении дела учитывал факты, а не домыслы.

- Я счастлива, - сказала Никитина. – Как будто еще раз выиграла эту медаль. Мы очень ждали такого решения.

- Вы верили, что Спортивный арбитражный суд все-таки примет его?

- Честно говоря – да. Надежда всегда есть. Тем более это нормальный суд, а ни какая-то непонятная комиссия. На этот раз учитывались факты, а не домыслы. Разумеется, никаких доказательств нашей вины нет и быть не могло. Вот и результат.

- Правильно понимаю, что вы рассчитываете выступить и на Олимпийских играх-2018?

- Надежда на это есть. Наши адвокаты будут работать и дальше. А я – тренироваться.

- То есть если за два дня до старта вас допустят, вы тут же рванете в Пхенчхан и выйдете на трассу, как с корабля на бал?

- Примерно так (смеется). Хотя надеюсь, что все станет понятно раньше. По-моему, последние решения по спискам должно быть приняты до 7 февраля. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.