Экс-судья CAS: "МОК должен будет подчиниться решению суда"

Бывший судья CAS Борд Расин Мелдвет отметил, что решение по каждому из российских спортсменов, которые подали иски в выездную панель лозаннского арбитража в Пхенчхане, будет приниматься простым большинством голосов. По его словам, МОК будет обязан подчиниться любому вердикту суда.

- В выездную панель CAS входят трое судей. Решение по каждому человеку принимается большинством голосов, - приводит NRK слова Мелдвета. - МОК должен будет подчиниться решению, которое примет вынесенная панель CAS. 61-й пункт Олимпийской хартии гласит, что МОК должен исполнять решение CAS.

Напомним, 45 российских спортсмнов подпил апелляцию на невыдачу им приглашений на Олимпиаду-2018.

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