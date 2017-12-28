Экс-следователь ВАДА: "МОК нужно напомнить, что Олимпиада может пройти и без России"

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джек Робертсон, который принимал участие в расследовании о наличии системы допинга в России, раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске страны до участия в Олимпийских играх-2018. По его словам, 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг.
– Решение МОК по России – это не наказание, а насмешка. Оно принято для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы, – написал Робертсон в колонке The New York Times. – Мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг. Мы поняли, что у атлета, попадающего в сборную, просто нет выбора. Или допинг, или завершение карьеры.
Запрещенные препараты хранятся в зданиях министерства спорта России. Большую часть своей карьеры я работал агентом в службе, обеспечивающей соблюдение законов о наркотических веществах. Даже наркокартели были менее наглыми.
Условия МОК для России – полный фарс. На Олимпиаде-2018 "чистые" спортсмены снова будут соревноваться с теми, кто употреблял допинг. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте.
Россия не только не признала вину, но и продолжает использовать запрещенные вещества во время расследования. Все это говорит о том, что система продолжает работать. И об этом известно МОК. Им нужно напомнить, что Олимпиада может обойтись и без России, но не без олимпийских идеалов.
Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.
Beard
Рюрик 09 Beard Рюрик 09 Про ДЮСШ надо было ввернуть - с детства русские допинг потребляют. И водкой запивают. А потом идут с медведями бороться............о ДЮСШ сказать ничего не могу,а вот про инфиз скажу.Дочка товарища,МС по пауэрлифтингу,поступила в инфиз,через месяц препод заявил:"если ты хочешь чего-то добиться,тебе надо расписать химпрограмму......". _________________ Не подвергаю ваши слова сомнению, но вы уверены, что речь шла о запрещённых препаратах?.............. "сидеть на химии""химичить","сидеть на фарме","фармачить",сидеть на курсе","курсить" на жаргоне силовиков,бодибилдеров,качков,пауэрлифтёров значит употреблять стероиды ,анаболики,гормоны роста,и т.д.Только дилетант может путать " фарму" и "химию" с протом,гейнером,бцашкой,креатином,карнетинром,казейном,бустером и т.д.Препод-тренер выразился чётко и понятно.
18:34
Beard
Россияне едут на Олимпиаду в Пхенчхан без Флага,без Родины,одев безликие костюмы."Украинская шахматистка Анна Музычук: "Через несколько дней я потеряю оба чемпионских титула. Потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайя, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом".
18:04
Док_
Не, все конечно может быть и вообще американцы тупые, а сам я самый патриотичный патриот, но все же рекомендую узнать - кто такие немец Бутенандт и швейцарец Ружичка.
17:34
spetrov
"Только вот забыл сказать, что родиной анаболиков, стероидов выступают фармакологические фирмы США и именно они на этом делают колоссальные бабки." ----- SS-1525-Sergey, т-с-с-с, только никому не говори этого. А то скажут, что ты ополчился против всего просвещенного мира.
17:13
SS-1525-Sergey
Да, да именно так, только вот забыл сказать, что родиной анаболиков, стероидов выступают фармакологические фирмы США и именно они на этом делают колоссальные бабки. И вам его продадут и ввезут в любую точку мира, не говоря уже о самой стране производителе, где женщины-спортсменки выглядят, как гориллы, а на пляжах полно молодых людей с фигурами Арнольда, но в отличии от него в зал не ходят редко.
17:11
AZ
Прав был Михаил Ииколаевич Задорнов в 2002 году. Скоро вместо американских (можно заменить на англосаксонских) спортсменов на олимпиады будет ездить очень сильная команда юристов, которые будут бороться за медали для этих спортсменов. Так оно и получается. Кто себе правильнее оформил терапевтические исключения, тот и чемпион. Ну а пассаж про 99% (если это, конечно, не наш чудо-заголовок) уже многое говорит о б объективности и беспристрастности данного "следователя".
15:23
kolos249
Пятачок Новодворской, а кто говорит про прямой бойкот? Всё можно было сделать хитрее и в рамках закона. Нас официально отстранили, а значит мы можем на ОИ не ехать. Не мы отказались, а нам отказали. Весь спрос не с нас, а с МОК и ВАДА. Отстранение от последующих Олимпиад? Да, такой риск есть. Но это вопрос цены. Если за допуск к этой и последующим Олимпиадам россиян будут склонять к бесконечным унижениям (каяться, ползать на коленях, носить нейтральное тряпьё, отказаться от Родины, флага и гимна, выплачивать за всё это штраф по 15 млн.долларов и т.п.) - то нахрен тогда вообще участие в таких Олимпиадах? Немного мы тогда потеряем, не участвуя в этом балагане.
15:07
Снежик
журналистика на допинге
14:54
Рюрик 09
spetrov _____ Да, нашёл в АиФе. Спасибо!
14:49
сферический_конь_в_вакууме
Они выяснили... Мы тоже все выяснили.
14:38
Весёлый©
spetrov опять забавно оффтопит и флеймит в комментах. "Впрочем, ничего нового" (с)
14:29
Пятачок Новодворской
kolos249 дело в том, что бойкот ОИ чреват тем, что МОК после Москвы и Лос-Анджелеса с бунтовщиками не церемонится. Нам бы вообще светило восьмилетнее отлучение. А яем такое могли заслужить молодые спортсмены, которые через 2, 4, 6 лет дебютируют на олимпиаде?
14:28
spetrov
...Интервью не новое. Прочитал на днях, а так-то... Хотя что там могло поменяться за это время. Только углУбиться.
14:28
spetrov
Тьфу, ссылку. Текст, конечно же.
14:18
spetrov
Но вы уверены, что речь шла о запрещённых препаратах? Ведь ВСЕ спортсмены употребляют различную фармакологию. ---- Очень верное уточнение. Еще раз - "а вы думали, они это все на колбасе поднимают?". При этом еще раз обращаю внимание - поищите статистику приема допинга в американских силовых видах спорта. Ее тоже можно найти при желании.
14:17
spetrov
Рюрик 09, а ты прямо ссылку в поиск введи. По-моему в АиФ'е.
14:15
spetrov
К слову, о фразе "Большую часть своей карьеры я работал агентом в службе, обеспечивающей соблюдение законов о наркотических веществах. Даже наркокартели были менее наглыми." Да, про наркотики и США вообще очень интересная тема. :) Начиная с того, каков рынок наркотиков в США. И почему так (вдруг) получается. :) Как раз в этом году вышел фильм "Сделано в Америке". Главного героя (фигура вроде бы реальная), хоть и состоял в программе по защите свидетелей, говорят, свои же и слили картелю. Те еще "борцы". Не все, конечно.
14:14
Рюрик 09
spetrov _____ Где читали интервью? Может ссылку кинете?
14:07
Рюрик 09
Beard Рюрик 09 Про ДЮСШ надо было ввернуть - с детства русские допинг потребляют. И водкой запивают. А потом идут с медведями бороться............о ДЮСШ сказать ничего не могу,а вот про инфиз скажу.Дочка товарища,МС по пауэрлифтингу,поступила в инфиз,через месяц препод заявил:"если ты хочешь чего-то добиться,тебе надо расписать химпрограмму......". _________________ Не подвергаю ваши слова сомнению, но вы уверены, что речь шла о запрещённых препаратах? Ведь ВСЕ спортсмены употребляют различную фармакологию. А про 99% ... не знаю прав ли, но мне кажется, что допинг не самое дешёвое удовольствие. И вкладывать средства в спортсмена, который явно не является претендентом на медали, просто не разумно. Затратно это, особенно учитывая, что бОльшая часть спорта не приносит особой финансовой выгоды.
14:03
Сергей с Владивостока
WADA не доказало существование российской допинг-системы на Универсиаде-2013 Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Универсиада FISU Международная федерация университетского спорта (FISU) сообщила о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все еще не предоставило доказательств применения допинга российскими атлетами на Универсиаде в Казани-2013. Напомним, представители WADA и МОК неоднократно заявляли о том, что студенческие Игры в Казани стали «испытательным полигоном» для тестирования системы по уничтожению положительных допинг-проб, которая в 2014 году, по утверждению данных организаций, была применена на Олимпийских играх в Сочи-2014. На данный момент FISU не планирует лишать Красноярск права проведения зимних студенческих игр 2019 года.
13:56
miker65
Не к лицу следователю ВАДы делать такие глупые заявления про 99% допингеров у нас. Это справедливо только в отношении одного-единственного вида - нашей тяжелой атлетики.
13:35
chelovek_s_divana
kolos249, про то, что "позором не считают" - посмотрим, что скажут, когда вернутся. Я думаю, что еще не вечер. К сожалению.
13:29
spetrov
vasiunchik, ты то ли не в теме, то ли прикидываешься дурачком.
13:17
spetrov
К слову, по поводу согласия ехать и "флага в сердце, гимна в душе". Прочитал тут на днях интервью с Владимиром Ткаченко (надеюсь, не нужно объяснять, кто это такой). Хоть говорил он про баскетбол, но аналогия вполне напрашивается: "Управлять сейчас игроками-миллионерами очень тяжело. Они пекутся о своих клубных контрактах и заработках. Каждый себе на уме. Личные интересы стали выше общей цели."
13:16
vasiunchik
Если эти все балаболы просто балаболят, то где иски от наших спортивных организаций???
13:12
spetrov
Следователь (насколько независимый - большой вопрос) будет диктовать! Абалдеть. :)
13:07
kolos249
chelovek_s_divana, это точно, ибо после сказанного обратного хода уже нет, придётся отдельным "униженцам" всё-таки ехать на ОИ и испить эту чащу позора до дна. Хотя сами они это позором не считают.
12:42
chelovek_s_divana
kolos249, и здесь я соглашаюсь с Вашим мнением. Не проблеял бы Песков сразу, что "можно сказать, что поддержал" - еще бы, может быть, подождали. И то сомневаюсь. Но, как уже сказано мной в предыдущем комментарии, теперь эти все разговоры в пользу бедных. Все будем пить полной чашей.
12:39
Beard
Рюрик 09 Про ДЮСШ надо было ввернуть - с детства русские допинг потребляют. И водкой запивают. А потом идут с медведями бороться............о ДЮСШ сказать ничего не могу,а вот про инфиз скажу.Дочка товарища,МС по пауэрлифтингу,поступила в инфиз,через месяц препод заявил:"если ты хочешь чего-то добиться,тебе надо расписать химпрограмму......".
12:24
kolos249
chelovek_s_divana, ВВП высказал своё мнение, а так называемые "спортсмены" и спортивное чиновничество посчитали это как рекомендацию к действию - "Ура, ехать надо!". А вот если бы ВВП сказал: Никому не запрещаем ехать на ОИ-2018 в качестве частных лиц и исключительно за СВОЙ СЧЁТ! - уверен, что никто бы и не поехал. Увы, ВВП поспешил с этим своим мнением, если бы аналитики Администрации Президента хотя бы неделю помониторили спортивные СМИ и спортивные форумы, почитали что там общественность пишет - наверняка он своё мнение на этот счёт выразил в иной форме и с другим содержанием.
12:22