Экс-следователь ВАДА: "МОК нужно напомнить, что Олимпиада может пройти и без России"

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джек Робертсон, который принимал участие в расследовании о наличии системы допинга в России, раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске страны до участия в Олимпийских играх-2018. По его словам, 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг.

– Решение МОК по России – это не наказание, а насмешка. Оно принято для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы, – написал Робертсон в колонке The New York Times. – Мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг. Мы поняли, что у атлета, попадающего в сборную, просто нет выбора. Или допинг, или завершение карьеры.

Запрещенные препараты хранятся в зданиях министерства спорта России. Большую часть своей карьеры я работал агентом в службе, обеспечивающей соблюдение законов о наркотических веществах. Даже наркокартели были менее наглыми.

Условия МОК для России – полный фарс. На Олимпиаде-2018 "чистые" спортсмены снова будут соревноваться с теми, кто употреблял допинг. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров Игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте.

Россия не только не признала вину, но и продолжает использовать запрещенные вещества во время расследования. Все это говорит о том, что система продолжает работать. И об этом известно МОК. Им нужно напомнить, что Олимпиада может обойтись и без России, но не без олимпийских идеалов.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.