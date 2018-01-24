Экс-глава ВАДА: "Число россиян на Олимпиаде-2018 должно быть значительно сокращено"

Экс-глава ВАДА Руде Андерсен, ныне сотрудник антидопингового агентства Норвегии, отметил, что если на Олимпийские игры-2018 поедут много российских спортсменов, то это вызовет бурную реакцию среди общественности. Андерсен также добавил, что число россиян на Играх должно быть значительно сокращено.
– Число российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 должно быть значительно сокращено, в противном случае, отстранение России от Игр бессмысленно, - цитирует VG Андерсена.
– Сколько россиян желательно допустить до Олимпиады?
– Я не хочу придумывать число, но это должно быть значительно меньше 389. Если поедут много российских атлетов, то это вызовет бурную реакцию среди общественности.
– 10? 50? 200?
– Да! Я думаю, что это было бы справедливо, учитывая те показания, которые у нас были, и исходя из того, что было известно об этой ситуации.
На чемпионат мира по легкой атлетике мы допустили 19 россиян, и это было правильно! У ИААФ были четкие критерии отбора, и их прошли эти 19 человек. Почему же МОК не может установить такие же четкие критерии? Есть ощущение, что информация появляется откуда угодно, но только не из МОК. Это совершенно недопустимо.
Напомним, что 19 января Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. Также 23 января МОК принял решение отстранить ряд россиян от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.
Сталин И В 1945
Спорт Экспресс ГАВНООООООООООООООО!! Жрите!
20:25
Don
Патриот Сибири, а где-то написано, что я жалуюсь?) Я ответил веселому ирландцу на его вопрос, он был удовлетворен моим ответом)
13:00
survival
Don...rusfed 2.0, а чё ты так мало зарабатываешь, кроме охранника парковки ни на кого больше не выучился?))) ... А ты попробуй с утра до ночи на сайте спамить. Больше ни на что времени не остаётся
12:58
Патриот Сибири
Don, и на что ты тогда жалуешься?
12:56
survival
rusfed 2.0 Ты моего Вождя не знаешь ... Но за комплимент спасибо(краснею)
12:54
Mao11
К стати в уставе ООН записано, что все государственные символы стран участниц ООН обязаны уважать все организации так или иначе занимающиеся международными делами, а запрет флага России МОК является прямым нарушением устава ООН. МОК не знает основополагающие документы по которым эта шайка подонков обязана работать и которые обязана неукоснительно соблюдать.
12:54
Don
bvp, вот, здравые люди ещё попадаются на это белом свете, +++++++++++
12:50
Mao11
Флаг России никакая организация, ни на каких соревнованиях не имеет права запрещать ,потому что флаг России это символ признанный всем миром и стоит в числе флагов размещённых в ООН! Если МОК издаёт распоряжения о запрете флага России он обязан запретить и все остальные флаги и собственный тоже,если МОК запрещает только наш флаг это прямое и наглое нарушение прав человека, а так же это прямое нарушение устава МОК и Олимпийской хартии и все кто такое решение принял обязаны быть немедленно отстранены от занимаемых должностей автоматически, так как преступили все нормы морали и нравственности и нарушили основополагающие принципы демократии, а так же совершили преступление против прав человека и т.д. Так же все кто принимал подобное решение должны понести ответственность за причинение нашим болельщикам морального вреда, каждому лично или эти уроды хотят получить миллионы судебных исков от каждого из наших болельщиков которых ущемляют незаконно в их правах.
12:49
Don
rusfed 2.0, а чё ты так мало зарабатываешь, кроме охранника парковки ни на кого больше не выучился?))) Только балаболить походу ты научился, в каждой бочке затычка)
12:48
bvp
Страна, которая живет в долг, а долга этого уже десятки триллионов $, как гигантский паразит не имеет право на существование. И да, этот пузырь может лопнуть, спросите у Лени Голубкова, он не даст соврать.
12:47
Zwolle
Андерсен такой же дилетант как и масса срущих здесь в камментах. Количество спортсменов от страны определяется выполненными квалификационными квотами. У России их 215, и больше быть не может. Незнание подобных вещей говорит лишь о некомпетентности тех персонажей кто даёт комментарии подобного плана.
12:47
Don
Патриот Сибири, с волками жить, остальное ты знаешь, не мы это первое начали) Да и зачем же ты про себя так, про обеспечение) Тяжело тебе наверное обеспечивать своего барина)
12:46
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
12:35
Патриот Сибири
Serenky25, богов и деда Мороза не существует :)
12:34
Serenky25
Мировой океан должен смыть Америку. Тогда поверю в бога.
12:32
rusfed 2.0
survival 12:24. __________ Ты мне своего Вождя напоминаешь. Это карлик тоже из одних только комплексов состоит
12:30
miker65
Ну и надо было Моку в декабре после дисквалификации нашего Нока ввести квоту нам, допустим пригласим на Олимпиаду не более 200 человек.
12:26
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Значительно, значительно сокращено :::: по одному -- на каждый вид спорта... И представительство будет и главный Олим. принцип "Гл. не победа, а участие" НЕ БУДЕТ нарушен....
12:26
survival
rusfed 2.0.....Длина окладом не измеряется... Померяемся?
12:24
survival
Бней Иегуда.....Будете в пролёте на играх!)) Пока не научитесь жить по людски, участь изгоев в мировом сообществе вам обеспечена!)).....Какой ужас!!! Неужели это правда??? Успокой меня егуда, пожалуйста.
12:22
Весёлый©
"США это липовый мыльный пузырь, который красив только на картинке и рано или поздно он очень громко лопнет" ___ Жаль, что форум не позволяет, я бы себе это в подпись поместил со ссылкой на автора.
12:20
rusfed 2.0
Охранники парковок с окладом в 15 тыщ выдумали сказку о каких-то сортирах и пытаются уверить себя, что у них длиннее. Смех
12:19
survival
Бней Иегуда...Все территории, которые вошли в состав Штатов процветают.) На Гавайях еще 100 лет назад аборигены обитали, а теперь там те же самые блага, что и во всех других штатах, и пособие по безработице 2 косаря.))..... А что с аборигенами стало? Боюсь спросить...
12:18
Патриот Сибири
Don, ну да, всего-то споили чукч, потеснили многие народы Сибири. Крепостное право отменили синхронно с отменой рабства. На территории Татарстана и Кавказа вовсю глумились над местным населением. Образовывали марионеточные тоталитарные государства в восточной Европе. Совали нос в Африку, на Ближний Восток. Заморили 1,5 млн мирного населения Афганистана. Всего-то навсего придумали терроризм как явление. А потом через красные ячейки научили арабов терроризму. Серьезно, гугли, кто такие Карлос Шакал, НФОП, Японская Красная армия. И да, правительство России, как никто, считает себя вершителями судеб. Всяких Донов Пупкиных в расчет не берем: они могут думать что хотят, но по факту их роль - это обеспечивать роскошную жизнь баринов. Определенно, миру есть, за что любить Россию)
12:16
Бней Иегуда
Будете в пролёте на играх!)) Пока не научитесь жить по людски, участь изгоев в мировом сообществе вам обеспечена!))
12:15
oleg.bob
Это тебе затылок сократить надо!
12:14
Тобольский
экс-глава вада: "число oar на олимпиаде-2018 должно быть значительно сокращено"
12:11
Ru5
shpasic, а оно нам нада?
12:09
Don
ЧМОка, конечно уезжали: и Суворов, и Кутузов, и Скобелев, и Жуков, и Рокоссовский, и даже говорят Александр Невский был)))))
12:09
Ru5
Бней Иегуда, мне-то не гони, жил я в твоей американии, классическая страна контрастов, роскошь и нищета, все там есть: и жопа, и жесть...
12:05