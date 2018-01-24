Экс-глава ВАДА: "Число россиян на Олимпиаде-2018 должно быть значительно сокращено"

Экс-глава ВАДА Руде Андерсен, ныне сотрудник антидопингового агентства Норвегии, отметил, что если на Олимпийские игры-2018 поедут много российских спортсменов, то это вызовет бурную реакцию среди общественности. Андерсен также добавил, что число россиян на Играх должно быть значительно сокращено.

– Число российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 должно быть значительно сокращено, в противном случае, отстранение России от Игр бессмысленно, - цитирует VG Андерсена.

– Сколько россиян желательно допустить до Олимпиады?

– Я не хочу придумывать число, но это должно быть значительно меньше 389. Если поедут много российских атлетов, то это вызовет бурную реакцию среди общественности.

– 10? 50? 200?

– Да! Я думаю, что это было бы справедливо, учитывая те показания, которые у нас были, и исходя из того, что было известно об этой ситуации.

На чемпионат мира по легкой атлетике мы допустили 19 россиян, и это было правильно! У ИААФ были четкие критерии отбора, и их прошли эти 19 человек. Почему же МОК не может установить такие же четкие критерии? Есть ощущение, что информация появляется откуда угодно, но только не из МОК. Это совершенно недопустимо.

Напомним, что 19 января Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. Также 23 января МОК принял решение отстранить ряд россиян от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"