Экс-член МОК шокирован решением дисквалифицировать Легкова и Белова

Бывший член МОК Герхард Хейберг признался, что его шокировало решение Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета признать Александра Легкова и Евгения Белова в нарушении антидопинговых правил и аннулировать их результаты на Олимпиаде в Сочи. Российские лыжники пожизненно отстранены от выступления на Играх.

- Я шокирован, - цитирует NRK Хейберга. - Просто поразительно. Я ожидал, что многих россиян дисквалифицируют, но это одни из самых больших звезд, которые были чисты. Но оказалось, что это не имеет никакого значения.

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