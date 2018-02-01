Екатерина Макарова: "Россию невероятно боятся"

Россиянка Екатерина Макарова отметила, что рада решению CAS по поводу российских спортсменов. Теннисистка также добавила, что Россию невероятно боятся.

– Как вы относитесь к решению, принятому сегодня CAS по поводу российских олимпийцев?

– Я думаю, что Россию просто невероятно боятся и стараются зажимать самым нелепым образом, дисквалифицировать столько спортсменов, которые всю жизнь выступали, а теперь вдруг оказались "нечистыми". Но я рада, что их оправдали. 28 – это очень много. Олимпиада уже совсем скоро. Жалко, конечно, что едет такая маленькая команда и без российского флага. Но, считаю, что они будут очень злые и мотивированные и всем докажут, что Россия у них в сердце. Буду болеть изо всех сил. Желаю всем большой удачи, чтобы все сложилось и чтобы они доказали, что Россия – самая сильная страна. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.