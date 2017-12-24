Екатерина Константинова: "Спортсменов нельзя лишать мечты выступить на Олимпиаде"

Шорт-трекистка Екатерина Константинова заявила, что спортсменов нельзя лишать возможности выступить на Олимпийских играх, так как им не всегда выпадает подобный шанс.
– На олимпийское собрание мы шли несколько напряженными, но когда президент ОКР начал свой доклад, я уже поняла что он хочет до нас донести и как все это может разрешится, – цитирует "Р-Спорт" Константинову. – Мы были довольны принятым решением. Я согласна с их мнением: спортсменов нельзя лишать мечты. Мы тренируемся ради Олимпийских игр, многие остаются в спорте ради Олимпийских игр. У многих больше не будет другого шанса в будущем и нельзя их его лишать.
Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_shorttrack/20171224/1130521050.html
chelovek_s_divana
А кто кого лишает возможности выступить? Разве у кого-то отобрали загранпаспорт? Или угрожают арестом за согласие выступать не за сборную России, а к качестве ОАР? ОКР из кожи лезет, обещает и штраф заплатить, и поездку (из российского бюджета) оплатить, и премиальные выплатить. И сочинские медали отдать, и "перенаграждение" с повинной головой принять. Но будущим ОАР этого, видимо, мало - им хочется, чтобы им выразили всенародный "одобрямс", признали героями, дескать, им там так трудно будет...Ну, извините, ребятки, как-то не сочувствуется людям, которые плевать хотели на публичное унижение страны, которая и дала им возможность развивать свои спортивные таланты. Что касается шансов - велики ли они у спортсменки, имеющей 42-е место в зачете кубка мира? А ведь всем, кого МОК из милости пустит на олимпиаду - поездку ОКР оплатит по полной программе. Может, лучше помолчать?
17:11
kolos249
Да все уже поняли, что ради участия в Олимпиаде наши "спортсмены" готовы и белый флаг в руки взять и в нейтральное тряпьё нарядиться, и любыми другими способами всячески унижаться, вплоть до ползания перед господами из МОК и ВАДА.
16:51