Екатерина Константинова: "Спортсменов нельзя лишать мечты выступить на Олимпиаде"

Шорт-трекистка Екатерина Константинова заявила, что спортсменов нельзя лишать возможности выступить на Олимпийских играх, так как им не всегда выпадает подобный шанс.

– На олимпийское собрание мы шли несколько напряженными, но когда президент ОКР начал свой доклад, я уже поняла что он хочет до нас донести и как все это может разрешится, – цитирует "Р-Спорт" Константинову. – Мы были довольны принятым решением. Я согласна с их мнением: спортсменов нельзя лишать мечты. Мы тренируемся ради Олимпийских игр, многие остаются в спорте ради Олимпийских игр. У многих больше не будет другого шанса в будущем и нельзя их его лишать.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.