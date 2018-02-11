Екатерина Боброва: "Думала, нас сразу заберут на допинг. Пока такого нет"

Российская фигуристка Екатерина Боброва призналась, что ожидала допинг-проверок в первые же дни Олимпиады в Пхенчхане. Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат в соревновании танцоров в рамках командного турнира на Олимпиаде. Российская пара набрала 74,76 балла.

– Я думала, все будет жёстче. Например, приедем и сразу на допинг заберут, – сказала Боброва. – Но пока ничего такого нет.

Моя функция как капитана – это поддержка. Мы не обсуждаем места, результаты, просто поддерживаем друг друга. Я обязательно сейчас на трибуне буду болеть за Женю Медведеву. Меня тут спрашивали, почему меня не было в первый день: только из-за того, что мы летели в самолете.

У нас действительно семья в фигурном катании. Ребята из других стран спрашивают, где Ваня и Саша, поддерживают нас. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Россия после короткой программы у мужчин, спортивных пар и в танцах на льду занимает 3-е место. Команда набрала 21 очко. На первом месте идут канадцы с 27 очками, вторыми - США с 23.

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