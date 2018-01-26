Екатерина Батурина: "В Корее буду бороться за всех наших девчонок"

Единственная российская саночница Екатерина Батурина, допущенная до выступления на Олимпиаде-2018, сказала, что решение МОК давит на команду. По словам спортсменки, она рассчитывает, что другим россиянам будет разрешено выступать на соревнованиях в Пхенчхане.

– Конечно, все то, что сейчас происходит, давит на нас и мне очень хочется поддержать девчонок, – цитирует "Р-Спорт" Батурину. – И хочется верить, что они все же будут допущены к участию в Олимпиаде. Если же это не получится, то в Корее буду бороться за всех наших девчонок.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.