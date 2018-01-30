Егор Яковлев: "Надеюсь ли поехать на Олимпиаду? Стараюсь делать свое дело"

Защитник сборной России Егор Яковлев после победы над сборной Белоруссии (3:0) в товарищеском матче отметил, что старается выкинуть из головы все мысли о попадании на Олимпиаду-2018.

– Надеетесь поехать на Олимпиаду, вы ведь находитесь в числе запасных игроков?

– Готовлюсь вместе со всеми. Как будет, так и будет. Стараюсь выкинуть все мысли, делать свое дело и абстрагироваться от всего.

– У вас был один шанс проявить себя. Во втором матче сыграет Трямкин. Удалось ли показать сто процентов своих возможностей?

– Безусловно, важно было сыграть надежно, и я надеюсь, это получилось сделать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)