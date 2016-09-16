09:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Джо Павелски: "Надеюсь, подготовка к Кубку мира не помешает мне выступить на своем уровне в НХЛ"

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Капитан сборной США Джо Павелски был бы рад, если НХЛ позволит игрокам принимать участие в Олимпийских играх. При этом нападающий не уверен, что лига будет учитывать пожелания хоккеистов.

- Не знаю, станет ли наше мнение для НХЛ существенным фактором в принятии решения об Олимпиадах, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Павелски. - Последние две Олимпиады, в которых мне посчастливилось участвовать, были потрясающими с точки зрения моих собственных эмоций и интереса к ним. Кубок мира - чуть другой. Не хочу сказать, что хуже, поскольку уверен, что и этот турнир всем запомнится.

Атмосфера и всеобщее возбуждение уже чувствуется, хоть мы еще и не начали играть. Но эти два соревнования отличаются еще и тем, что ради Олимпиады Лиге приходится прерывать регулярный чемпионат, в то время как Кубок мира заменяет его участникам предсезонную подготовку. Но и тот, и другой - совершенно особые события в жизни каждого игрока, и я только "за", если мы сможем выступать и здесь, и там.

В этом году мы с "Сан-Хосе" дошли до финала и закончили сезон в июне, так что для меня это будет первым подобным опытом настолько укороченного лета. Надеюсь, это не помешает мне сыграть на том уровне, на который я способен.

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https://www.wch2016.com/ru/news/nhl-players-eager-to-play-in-olympics/c-281827210

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