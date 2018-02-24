Джереми Реник: "MVP станет или Гусев, или Ковальчук"

Серебряный призер Олимпиады-2002 в составе сборной США Джереми Реник в преддверии финала Игр-2018 между командами России и Германии отметил звено, в котором выступают Павел Дацюк, Никита Гусев и Кирилл Капризов. По мнению экс-форварда, главный тренер команды Олег Знарок поступил правильно, объединив в одном звене мудрого ветерана и молодых игроков.

– Согласны ли с тем, что исход полуфинала с Чехией решил гений Павла Дацюка с его голевым пасом на Гусева при счете 0:0?

– Да. Мы в очередной раз увидели, что Дацюк – один из величайших и умнейших хоккеистов в истории этой игры. Сколько бы лет ни шло, я обожаю смотреть на него. Для его габаритов, стиля игры, отсутствия скорости то, чего он достиг, – феноменально. Сколько логики в каждом его действии! Говорю вам абсолютно честно: кроме Уэйна Гретцки, я не видел в своей жизни ни одного хоккеиста умнее, чем Дацюк. Его мозг и умение мыслить на площадке – это нечто.

– А игра Гусева вам нравится?

– Да, это один из моих любимых хоккеистов этого турнира! Он чрезвычайно талантлив. У него прекрасный бросок, да и вообще он проводит великолепный турнир. Это звено – Гусев, Дацюк, Капризов – действует обалденно. Решение объединить трех этих игроков вместе было абсолютно правильным. Мудрый ветеран своим присутствием и игрой снимает массу давления с молодых парней. Он вкладывает им шайбу в крюки, и они оказываются способны разыгрывать классные комбинации. И делать то, что умеют лучше всего, – забивать голы.

– Кто ваш кандидат на звание MVP турнира?

– В первую очередь как раз Гусев. Впрочем, если Ковальчук хорошо сыграет в финале, а Россия выиграет матч, то он тоже очень серьезный претендент на этот титул. Чувствуется его роль в этой российской сборной и ощущение ответственности за то, что происходит на площадке. Илья играет в хороший командный хоккей, что с ним бывает не всегда. В общем, один из этих двух и станет MVP. (Игорь РАБИНЕР)

Финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и Германии пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало игры в Пхенчхане – в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Германия. Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна здесь.