Джефф Плэтт: "Не знаю, продолжу ли выступать за сборную Белоруссии"

Форвард сборной Белоруссии​ Джефф Плэтт после поражение от команды Словении (2:3 Б) в решающем матче олимпийской квалификации отметил, что не знает, будет ли продолжать выступать за белорусскую команду. 31-летний уроженец Канады признался, что ему выдали паспорт гражданина Белоруссии ради Олимпийских игр.

- Эмоции сегодня действительно зашкаливали, - цитирует "Прессбол" Плэтта. - Причем ситуация накалялась по ходу встречи. Был горд принимать участие в этом матче. Увы, все закончилось для нас неудачей в серии буллитов.

- Вы уже отмечали, что участие в Олимпиаде – ваша большая мечта. Готовы и дальше искать мотивацию для выступлений за сборную Беларуси, чтобы попытаться завоевать путевку через четыре года?

- Не знаю. Мне давали паспорт ради выступления на Олимпийских играх. Сейчас я очень сильно разочарован.