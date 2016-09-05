09:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Джефф Плэтт: "Не знаю, продолжу ли выступать за сборную Белоруссии"

0
0
0

Форвард сборной БелоруссииДжефф Плэтт после поражение от команды Словении (2:3 Б) в решающем матче олимпийской квалификации отметил, что не знает, будет ли продолжать выступать за белорусскую команду. 31-летний уроженец Канады признался, что ему выдали паспорт гражданина Белоруссии ради Олимпийских игр.

- Эмоции сегодня действительно зашкаливали, - цитирует "Прессбол" Плэтта. - Причем ситуация накалялась по ходу встречи. Был горд принимать участие в этом матче. Увы, все закончилось для нас неудачей в серии буллитов. 

- Вы уже отмечали, что участие в Олимпиаде – ваша большая мечта. Готовы и дальше искать мотивацию для выступлений за сборную Беларуси, чтобы попытаться завоевать путевку через четыре года?

- Не знаю. Мне давали паспорт ради выступления на Олимпийских играх. Сейчас я очень сильно разочарован.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/hockey/242690

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ