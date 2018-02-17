Два швейцарских бобслеиста заразились норовирусом

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что стали известны два случая заболевания норовирусом у спортсменов. Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса.

- Появились два спортсмена, бобслеисты из Швейцарии, которые заразились норовирусом, - заявил Адамс. - Но в деревне для спортсменов они не жили, они жили в отдельном отеле. В олимпийской деревне, где живут спортсмены, ни одного случая заболеваний нет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)