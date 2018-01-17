Два представителя КХЛ попали в сборную Словакии на Олимпиаду-2018

Сборная Словакии объявила состав на Олимпийские игры-2018. В составе команды выступит всего два представителя КХЛ: защитник Михал Чайковски ("Автомобилист") и форвард Патрик Лампер ("Слован").

Хоккейный турнир Игр пройдет с 14 по 25 февраля, на групповом этапе словаки сыграют с Россией, США и Словенией.

Состав сборной Словакии выглядит следующим образом:

вратари: Патрик Рыбар ("Градец Кралове", Чехия), Ян Лацо ("Спарта", Чехия), Бранислав Конрад ("Оломоуц", Чехия); защитники: Иван Баранка ("Витковице", Чехия), Михал Чайковски ("Автомобилист"), Доминик Граняк ("Градец Кралове", Чехия), Томаш Староста ("Дукла" Тренчин, Словакия), Юрай Валах ("Пираты", Чехия), Петер Черешняк ("Пльзень", Чехия), Марек Дялога, Юрай Микуш (оба – "Спарта", Чехия); нападающие: Мартин Бакош ("Либерец", Чехия), Томаш Сурови, Милош Бубела (оба – "Банска Бистрица", Словакия), Марцел Гашчак ("Комета", Чехия), Лукаш Цингел ("Градец Кралове", Чехия), Томаш Марцинко ("Оцеларжи", Чехия), Патрик Лампер ("Слован"), Ладислав Надь, Марек Ховорка (оба – "Кошице", Словакия), Андрей Кудрна ("Спарта", Чехия), Петер Олвецки ("Дукла" Тренчин, Словакия), Матей Паулович, Михал Криштоф (оба – "Нитра", Словакия), Матуш Шукел ("Липтовский Микулаш", Словакия).