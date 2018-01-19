Доминик Фурх: "Без игроков НХЛ Олимпиада-2018 будет только интереснее"

Вратарь "Авангарда" и сборной Чехии Доминик Фурх отметил, что у его национальной команды большие шансы на успех на Олимпиаде-2018. Голкипер также добавил, что без игроков НХЛ Игры будут только интереснее.

– Конечно, участвовать в Олимпиаде для меня не просто спортивная цель, это мечта, – цитирует клубная пресс-служба Фурха. – Да, кто-то может сказать, что уровень турнира будет не таким высоким, поскольку не приедут игроки из НХЛ, но меня это особенно не волнует. Так будет даже интереснее! Олимпиада всегда остается Олимпиадой, для каждого, кто в ней участвует, это все равно что-то особенное. Так что я испытываю огромное воодушевление при мысли об этом событии. Но, конечно, сейчас все мои мысли сосредоточены на выступлении "Аванагрда". У нас непростая ситуация, и плей-офф для нас начался уже в эти дни.

– Как оцениваете свои шансы выиграть конкуренцию у Павла Францоуза?

– Думаю, шансы хорошие. Мы вратари примерно одного уровня, так что посмотрим, как все сложится. Решит ли тренер определить первого номера сборной или будет ставить нас на матчи по очереди, как на чемпионате мира в Москве.

– Трудно ли будет в группе? Какой хоккей способен принести сборной Чехии золото?

– Будет много равных, напряженных матчей. Победить в каждой игре будет очень непросто. Но у нас отличные шансы на успех, я думаю. Будем строить игру от обороны, так говорил тренер. Мы применяем такую тактику постоянно на Евротуре, это наш стиль.

Напомним, что соперниками сборной Чехии по группе А на Олимпийских играх-2018 стали Канада, Швейцария и Корея.