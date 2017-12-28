Дом болельщиков в Пхенчхане сможет использовать российскую символику

Директор Дома болельщиков Олег Румянцев отметил, что на Олимпиаде в Пхенчхане фанатам можно будет использовать российскую символику. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), запретив российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

– Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора, – цитирует ТАСС Румянцева. – Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков.

Он будет называться "Российский дом болельщиков" или "Дом болельщиков – 2018", поскольку "Дом болельщиков" – устоявшееся словосочетание. МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов и не распространяются ни на журналистов, ни на болельщиков.

Формально раньше это организовывал ОКР. Понятно, что был ряд исполнителей, которые его готовили, эти же исполнители будут реализовывать проект и на Олимпиаде в Южной Корее. Другое дело, что теперь его нельзя будет считать Домом Олимпийского комитета России. Финальный список еще не утвержден, но никто не отказывался от сотрудничества в связи с политической ситуацией. Все компании, все потенциальные партнеры выражают поддержку спортсменам.