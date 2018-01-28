Дмитрий Свищев: "Все прекрасно видят, что за большим спортом стоит политика"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сказал, что многие зарубежные спортсмены оказывают поддержку российским атлетам, которые по решение МОК не могут выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По его мнению, проведение в России международных турниров должно положительно сказаться на сложившейся ситуации.

- Иностранцы с большим удовольствием приезжают в Россию. Точно знаю, а я много раз ездил на разные зарубежные соревнования, что Россия любой маломальский турнир проводит с душой, это отмечают все иностранцы, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Мы не относимся к этим мероприятиям как к возможности заработать деньги – тем более на сегодняшний день, к сожалению, в России это нереально.

К тому же многие иностранные спортсмены и тренеры не понимают, почему к россиянам такое отношение, с чем связано отстранение наших ребят, они выразили поддержку нашим спортсменам. Сергея Устюгова МОК отстранил от участия в Олимпиаде, а он сегодня бежит на Кубке мира, Антона Шипулина отстранили, а он сегодня с ними бегает. Все прекрасно видят, что за большим спортом стоит политика. И турниры, которые мы проводим в России, должны нивелировать эту проблему.

Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.