Дмитрий Свищев: "Теперь МОК на долгие годы будет вовлечен в судебные тяжбы"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев негативно оценил решение CAS отклонить апелляции 47 спортсменов из России на неприглашение на Олимпиаду в Корею.

По его словам, решение было принято без каких-либо аргументов и доказательств.

– Мы видим, что CAS испугался МОК, – сказал Свищев. – Не выдержало хваленое швейцарское правосудие. К сожалению, решение принято не в нашу пользу. Причем сделано это без каких-либо аргументов и доказательств. Теперь наши ребята не смогут выступать на Олимпиаде. В то же время уверен, что на этом дело не закончится. Спортсмены будут отстаивать права в гражданских судах.

Теперь МОК на долгие годы будет вовлечен в судебные тяжбы. Спорт, к сожалению, стал политическим инструментом: американцы надавили на МОК, МОК в свою очередь начал давить на CAS. Прошу президентов всех федераций отставить в судах честь спортсменов до конца. И это судьба не только этих спортсменов, но и наших дальнейших поколений. (Андрей СИЗЯКИН)