Дмитрий Свищев: "Налицо яркий расизм против всего русского! Действия МОК недопустимы"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" решение МОК отказать в допуске на Игры-2018 13 российским спортсменам, оправданным в прошлый четверг Спортивным арбитражем (CAS). Он отметил, что когда глава МОК Томас Бах говорит о необходимости реформирования CAS, то это является прямым влиянием на независимый судебный орган.

Напомним, в МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, российские спортсмены не могут считаться чистыми. Напомним, что мотивировочная часть вердикта CAS должна появиться в конце февраля, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

– Все, что происходит с МОК, не поддается логике нормального человека, – заявил Свищев. – Все, что происходит с российскими спортсменами, касается не только их, но и всего российского спорта. Вспомните, с чего все началось? МОК заявил, что решение о судьбах спортсменов они возлагают на местные Федерации. Они говорят, что готовы допустить спортсменов, так как не видят у них фактов нарушения. Тогда МОК выносит решение по нашим спортсменам, основанное только на показаниях Григория Родченкова. Любое нормальное общество – российский олимпийский комитет и федерации – говорят: "Ребята, это не доказательства!" МОК тогда предлагает обратиться в CAS.

А мы помним, что было несколько судов, разные спортсмены получили свое наказание. Сейчас наши спортсмены подали апелляцию в CAS. Суд никогда не принимал сторону российских спортсменов, но в этот раз CAS – независимый суд – принимает нашу сторону. МОК, конечно, обалдел от этого решения! В этот же день ФБР объявляет о крупной проверке МОК, ФИФА и других организаций, которые якобы замешаны в коррупционных скандалах. Это конкретное давление!

Это вмешательство в дела в МОК, который его не выдержал. Томас Бах неплохо к нам относится, он хвалил Сочи-2014 за организацию Игр, назвал их лучшими в истории. Но в этой ситуации Бах не выстоял и пошатнулся. Когда они говорят о реформировании CAS, то это я считаю прямым влиянием на независимый судебный орган. Это недопустимо! При этом CAS не является ангажированной нами организацией, не является нашим сторонником. Налицо яркий расизм против всего русского! В данной ситуации лучше МОК начать реформацию с себя, а иначе это называется давлением с желанием получить ту или иную позицию. (Игорь НОВИКОВ)