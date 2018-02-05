Дмитрий Свищев: "Налицо яркий расизм против всего русского! Действия МОК недопустимы"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" решение МОК отказать в допуске на Игры-2018 13 российским спортсменам, оправданным в прошлый четверг Спортивным арбитражем (CAS). Он отметил, что когда глава МОК Томас Бах говорит о необходимости реформирования CAS, то это является прямым влиянием на независимый судебный орган.
Напомним, в МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, российские спортсмены не могут считаться чистыми. Напомним, что мотивировочная часть вердикта CAS должна появиться в конце февраля, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.
– Все, что происходит с МОК, не поддается логике нормального человека, – заявил Свищев. – Все, что происходит с российскими спортсменами, касается не только их, но и всего российского спорта. Вспомните, с чего все началось? МОК заявил, что решение о судьбах спортсменов они возлагают на местные Федерации. Они говорят, что готовы допустить спортсменов, так как не видят у них фактов нарушения. Тогда МОК выносит решение по нашим спортсменам, основанное только на показаниях Григория Родченкова. Любое нормальное общество – российский олимпийский комитет и федерации – говорят: "Ребята, это не доказательства!" МОК тогда предлагает обратиться в CAS.
А мы помним, что было несколько судов, разные спортсмены получили свое наказание. Сейчас наши спортсмены подали апелляцию в CAS. Суд никогда не принимал сторону российских спортсменов, но в этот раз CAS – независимый суд – принимает нашу сторону. МОК, конечно, обалдел от этого решения! В этот же день ФБР объявляет о крупной проверке МОК, ФИФА и других организаций, которые якобы замешаны в коррупционных скандалах. Это конкретное давление!
Это вмешательство в дела в МОК, который его не выдержал. Томас Бах неплохо к нам относится, он хвалил Сочи-2014 за организацию Игр, назвал их лучшими в истории. Но в этой ситуации Бах не выстоял и пошатнулся. Когда они говорят о реформировании CAS, то это я считаю прямым влиянием на независимый судебный орган. Это недопустимо! При этом CAS не является ангажированной нами организацией, не является нашим сторонником. Налицо яркий расизм против всего русского! В данной ситуации лучше МОК начать реформацию с себя, а иначе это называется давлением с желанием получить ту или иную позицию. (Игорь НОВИКОВ)
Гол еще гол
Да хамство наших "друзей" запредельное, а Бах думаю по себе, по сборной ГДР знает достаточно о темных делишках по допингу, так просто чемпионом ОИ не стал наверное. Немцы ГДР изощрялись держать в команде даже специальных мужчин,секс стимуляторов женщин, я сам лично об этом читал, вот Бах и верит всем козням подстроенным против нас, каждый судит по себе, точно сказано. Ну а про наших бла-бла руковядящих спортом и говорить уже не хочется, их обмазали мёдом для начала, чтобы усыпить, а потом обваляли в куриных перьях, вот они и ходят клоунами возле кукловодов в МОК. Как можно было допустить того, что в руководящих органах МОК, в международных федерациях по видам спорта почти не имеем своих представителей, а Родченков отдельная песня. Вот кто понесет хоть какое-то наказание, потеряет должность (Жуков должен 100%), неужели всем всё так и сойдет? Тут еще один, депутат, член комиссии по спорту... возмущается. а чего же не возмущался что Жуков на двух стульях сидит, а ОК это не ГД, где все пляшут под одну музыку в основном, там надо пахать как следует, а не между заседаниями и совещаниями депутатов. Так что депутат немного опоздал.
15:17
RFR
А когда это пиндосы и подпиндоссники делали что-то по-закону, и удивляться тут нечему, на войне как на войне, надо подавать в гражданские суды и выставлять материальный и моральный ущерб на миллионы , только так до них дойдет
14:25