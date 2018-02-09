Дмитрий Свищев: "На эту Олимпиаду уже не попасть, но борьба продолжится в гражданских судах"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что российские спортсмены отозвали свои иски из швейцарского суда, так как попасть на Олимпиаду-2018 нет возможности. По его словам, несмотря на это, россияне продолжат борьбу в гражданских судах.

- Отозваны иски по недопуску на Олимпийские игры? Сами понимаем, что уже Олимпиада в разгаре, прошло несколько игровых дней, - приводит "Р-Спорт" слова Свищева. - Конечно, дальнейшая борьба за участие на этой Олимпиаде не имеет смысла.

Борьба не остановится, борьба продолжится. Отстаивать спортсменов будут гражданские суды уже по факту того, что нарушены права спортсменов как физических лиц, права человека, право на труд.

Напомним, 32 российских спортсмена, которые не получили приглашения для участия в Олимпиаде-2018, подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Суд первой инстанции Трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их до участия в Играх. Сегодня этот иск был отозван.

Сегодня выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.