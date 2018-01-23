Дмитрий Свищев: "К керлингистам претензий нет, сегодня провожаем ребят на Игры"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил "СЭ", что олимпийская сборная по его виду спорта может выступить в Корее без потерь. Он также осудил отстранение от Олимпиады-2018 шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова и биатлониста Антона Шипулина.

– Уже ничему не удивляюсь, – сказал Свищев. – Если отстраняют ребят, которые не имели отношения к запрещенным препаратам, конечно же, это безобразие.

Наши спортсмены (из сборной по керлингу. – Прим. "СЭ") не имеют отношения к докладу Макларена, Освальда, МОК и ВАДА, а также к сочинской Олимпиаде. На тот момент они не входили в состав сборной России. Я думаю, наши ребята поедут. Сегодня мы их провожаем. К ним претензий нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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