Дмитрий Свищев: "Думаю, что СМИ преждевременно распространили информацию о запрете флага России на трибунах на Играх-2018"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что СМИ преждевременно распространили информацию о запрете флага России на трибунах болельщиков на Олимпиаде-2018. Он также добавил, что если это правило действительно примут, то это будет абсурдом.

– На сайте организационного комитета Олимпийских игр в Пхенчхане размещена информация о том, что наряду с запретом проносить на трибуны болельщиков оружие и взрывчатые вещества, нельзя брать с собой флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Означает ли это, что на трибуны запретят проносить российский триколор? Ведь наши спортсмены приедут на Игры в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и будут участвовать в соревнованиях под олимпийским флагом, – приводит пресс-служба депутата слова Свищева. – СМИ, на мой взгляд, преждевременно распространили информацию о якобы категорическом запрете нашего флага на трибунах болельщиков, ведь прямого запрета в отношении российского триколора не прозвучало. Я считаю, что ОКР необходимо срочно подготовить запрос в оргкомитет Олимпиады и в МОК для получения официальных разъяснений, будет ли право у российских болельщиков на национальную атрибутику на Играх.

Если же данный запрет подтвердится, то кроме как абсурдом это не назовешь. А как иначе сказать о ситуации, когда российский болельщик не сможет надеть хотя бы кепку бело-сине-красной расцветки? Может, и с российскими паспортами на трибуны не пустят?

Запрет российским болельщикам держать в руках флаг своей страны станет прямым нарушением их права на самовыражение, права на свободу слова. Это агрессия против российской государственной символики, и я уверен, что руководство нашей страны примет необходимые жесткие меры предупредительного характера по этому вопросу.

К тому же я не думаю, что сами организаторы Игр будут приветствовать такое положение дел, ведь они могут лишиться десятков тысяч российских туристов, которые к ним не собираются ехать для того, чтобы любоваться красотами Кореи. Они поедут в Пхенчхан именно для того, чтобы поддержать наших спортсменов.

Без наших болельщиков организаторы лишатся огромных доходов, ведь успех Олимпийских игр заключается не только в достигнутых на них спортивных рекордах, но и в том, какое количество болельщиков их посетило. Полупустые трибуны – это провал Олимпиады.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду