Дмитрий Свищев: "Чтобы вернуть Россию в олимпийскую семью, надо ее сначала убрать оттуда, а это невозможно"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал заявление президента МОК Томаса Баха о том, что участие 168 российских спортсменов на Олимпиаде – это привилегия. Он отметил, что МОК втянул себя в многолетние суды.

– На прошедшей сессии МОК бывший глава ВАДА Ричард Паунд призвал вернуть нашу страну в олимпийскую семью, но на их условиях. Удивило такое заявление?

– Из олимпийской семьи не только господин Паунд, но и никто другой не может нас удалить. Мы в ней были и есть. Не ему это решать, – сказал Свищев. – Для того чтобы нас восстановить, надо сначала убрать из олимпийской семьи, а это невозможно. Если речь идет о восстановлении в правах ОКР, то МОК четко сказал, что восстановление произойдет после Олимпиады и при выполнении всех наших обещаний. Практически все обещания исполнены. Если не будет провокаций и серьезных происшествий на Играх, то уже на закрытии наши спортсмены пойдут под российским флагом. Это и будет гарантировать восстановление ОКР в правах.

– Президент МОК Томас Бах назвал привилегией то, что в Пхенчхан прилетели 168 наших атлетов. Справедливое заявление?

– Наши спортсмены заслужили участие в Олимпиаде. Многие страны заявляли, что без России Игры будут неполноценными. А за тех наших ребят, которые были отстранены от участия, МОК будет отвечать. Поверьте мне. Помимо того что наши атлеты выиграли суды в CAS, они подают иски в общегражданские суды, чтобы получить компенсацию. МОК втянул себя в многолетнюю судебную тяжбу со спортсменами и тренерами. Со всеми пострадавшими от незаконного отстранения от Олимпиады.

– Член МОК Шамиль Тарпищев на сессии МОК извинился за то, что приходится обсуждать Россию в негативном плане. Стоило ли ему извиняться?

– Мы не знаем всего контекста разговора. Неделю назад я с ним общался на совещании на эту тему, и он говорил, что поедет на сессию отстаивать права наших атлетов. Не знаю, как там все сложилось и стоило ли ему извиняться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)